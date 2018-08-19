نقل «حجز المركبات» إلى الكرامة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت دائرة النقل في أبوظبي، ممثلة بمركز النقل المتكامل، عن انتقال ساحة حجز المركبات التابعة لـ«مواقف»، من موقعها الحالي في منطقة الميناء إلى موقعها الجديد في منطقة الكرامة (محطة إيواء الحافلات مصلى العيد سابقاً)، اعتباراً من أمس، وأشار مركز النقل المتكامل، في بيان صحافي أمس، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي إلى جعل الخدمات التي تقدم للجمهور أكثر سهولة ويسراً لتعزيز رضاهم، ولخدمة المصلحة العامة على الوجه الأحسن، وتوفير بيئة حجز آمنة للمركبات، موضحاً أن الموقع الجديد بات أقرب للمراجعين من الساحة القديمة، الأمر الذي يعزز جودة الخدمات المقدمة لهم.