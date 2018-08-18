حاكم الفجيرة يؤدي صلاة عيد الأضحى بجامع الشيخ زايد الكبير

المصدر: الفجيرة- وام

يؤدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ زايد الكبير بالفجيرة.

ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه ..سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي وعدد من الشيوخ ومديري المؤسسات الحكومية في الامارة.

كما يستقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة جموع المهنئين من المواطنين والمقيمين بالدولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك في قصر سموه بالرميلة عقب صلاة العصر خلال أيام العيد المبارك.