طقس «وقفة عرفة» وأول أيام «الأضحى» حارّ ورطب

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس الثلاثاء المقبل، الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، حاراً نهاراً ورطباً ليلاً، خصوصاً غرباً، مع احتمال تشكّل الضباب صباحاً، فيما تظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية بعد الظهر بسرعة تراوح بين 15 و25 كم/‏‏‏‏ساعة، تصل إلى 38 كم/‏‏‏‏ساعة، بينما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وذكر المركز، أن طقس يوم الاثنين حار نهاراً ورطب ليلاً وصباحاً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية بعد الظهر بسرعة من 15 إلى 25 كم/‏‏‏‏ساعة، تصل إلى 38 كم/‏‏‏‏ساعة، ويظل البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وعن حالة الطقس اليوم، أفاد المركز، بأنه سيكون رطباً، وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية، كما سيكون حاراً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر وقد تكون ركامية.

وذكر أن الرياح ستكون شمالية غربية بوجه عام وشرقية شرقاً بسرعة تراوح بين 15 و25 كم/‏‏‏‏ساعة، تصل إلى 38 كم/‏‏‏‏ساعة، والبحر سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وبحر عمان.

فيما سيكون طقس غداً رطباً، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحاً على بعض المناطق، وحاراً ومغبراً نهاراً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، خصوصاً على المناطق الداخلية، وتظهر بعض السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر، ويحتمل أن تكون ركامية، بينما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية بعد الظهر، بسرعة من 18 إلى 30 كم/‏‏‏‏ساعة، تصل إلى 42 كم/‏‏‏‏ساعة، وتكون مثيرة الغبار والأتربة أحياناً، بينما يظل البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.