حملة للحج تضم 100 من أُسر الشهداء والمصابين

المصدر: أبوظبي ــــ وام

غادر البلاد نحو 100 من أسر شهداء الوطن والمصابين لأداء فريضة الحج لهذا العام، ضمن حملة الحج السنوية التي ينظمها مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي.

وقال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي، إن حملة الحج التي ينظمها المكتب للسنة الثالثة على التوالي، تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم أفضل أشكال الخدمات لحجاج بيت الله الحرام من أسر الشهداء والمصابين، وتيسير أمورهم لأداء فريضة الحج.

وأكد أن مكتب شؤون أسر الشهداء يسعى إلى تسخير الإمكانات كافة، وتوفير جميع المستلزمات، لضمان راحة الحجاج، وتمكينهم من أداء مناسك الحج بكل سهولة ويسر، ضمن أجواء تراعي السلامة والصحة للحجاج كافة.

وأعربت أسر الشهداء المشاركة في الحملة عن شكرها وتقديرها للقيادة، على اهتمامها ورعايتها المستمرة في تقديم الدعم لأسر الشهداء، معبرة عن تقديرها للدور الذي يقوم به مكتب أسر الشهداء في تقديم كل الخدمات والمتطلبات اللازمة لها في مختلف المجالات.

وتابع عدد من موظفي مكتب أسر الشهداء عملية تنظيم مغادرة الحجاج من مطار أبوظبي الدولي.

يشار إلى أن مكتب شؤون أسر الشهداء، التابع لديوان ولي عهد أبوظبي، أُسس تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إذ يقوم بمتابعة شؤون واحتياجات أسر الشهداء، والتنسيق مع الجهات الرسمية الأخرى في الدولة، من أجل تقديم الدعم الكامل لهم، إلى جانب إطلاق وإدارة وتنفيذ العديد من المبادرات النوعية الهادفة.