حاكم الشارقة يأمر بالعفو عن 157 نزيلاً بالمؤسسة العقابية والإصلاحية

المصدر: الشارقة - وام

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالإفراج عن 157 نزيلاً من مختلف الجنسيات بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، ممن انطبقت عليهم شروط العفو، وثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو وفق شروط حسن السيرة، والسلوك وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وتأتي مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالعفو عن المحكومين، انطلاقاً من حرص سموه على دعم كيان الأسرة، والمحافظة على استقرارها، وتمكين النزلاء من ممارسة حياتهم بصورة طبيعية.

وقالت القيادة العامة لشرطة الشارقة: "نأمل أن تكون هذه المكرمة باعثاً للخير في نفوس المفرج عنهم، وسبيلاً إلى الاستفادة من دروس تجربتهم، والعودة إلى المجتمع أفراداً صالحين يسهمون في تعزيز أمنه واستقراره من خلال التزامهم بالرشد، والاستقامة في حياتهم المقبلة".