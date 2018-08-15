بلدية دبي تطلق تحدي «بناء بلا حوادث»

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أفاد مدير عام بلدية دبي، داوود عبدالرحمن الهاجري، بأن البلدية بصدد إطلاق مبادرة ريادية عالمية إيجابية في مجال رفع مستوى السلامة الإنشائية في مواقع البناء بالإمارة، وتوفير البيئة الآمنة والمحفزة للعمال في مواقع البناء، لما لهم من دور مهم في مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة، حيث تقوم فكرة المبادرة بإطلاق تحدٍّ لشركات المقاولات للتنافس في ما بينها، لتحقيق أكبر عدد من ساعات العمل في مواقع البناء دون وقوع أي حوادث إنشائية أو مخالفات لمتطلبات الأمن والسلامة، والحفاظ على الأرواح والممتلكات وفق معايير وآليات عمل مبتكرة وعن طريق تطبيق الأحكام الواردة في دليل ممارسة السلامة في أعمال الإنشاءات الصادر عن بلدية دبي.

وأضاف أن البلدية كانت ولاتزال تحرص على تطبيق أعلى المعايير العالمية لتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة، ومعايير الصحة العامة لبناء مدينة سعيدة ومستدامة، إذ ستقوم البلدية بجانب شركائها من فئة المقاولين بالعمل كفريق عمل واحد وجنباً إلى جنب لتعزيز مفهوم السلامة الإيجابية.

وقال مدير إدارة رقابة البناء، المهندس عبدالله الشيزاوي، إن المدة المقررة للتحدي ستكون ستة أشهر متواصلة ابتداء من أول أكتوبر من العام الجاري حتى نهاية مارس من العام المقبل، إذ سيقوم المقاولون المشاركون بتكثيف عمليات التدقيق وتدريب وتأهيل القوى العاملة لديهم، واستخدام أحدث التقنيات والمعدات بما يسهم في إنجاز ساعات عمل من البناء دون حوادث إنشائية، وفي المقابل ستعقد البلدية مجموعة من الفعاليات والأنشطة المصاحبة للتعريف بالمبادرة وتحقيق أهدافها.