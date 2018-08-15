127 ألف معاملة لاستقدام عمالة مساعدة خلال يوليو الماضي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إنجاز نحو 127 ألف معاملة لاستقدام وتشغيل العمالة المساعدة، تقدم بها المتعاملون من خلال مراكز الخدمة «تسهيل» و«تدبير»، ومكاتب الطباعة المعتمدة من الوزارة، على مستوى الدولة، في شهر يوليو الماضي.

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة المساعدة، خليل خوري، إن الوزارة أنجزت، خلال يوليو الماضي، 127 ألف معاملة، شملت 30 ألفاً و499 معاملة في أبوظبي، و25 ألفاً و600 معاملة في العين، و23 ألفاً و551 معاملة في دبي، و17 ألفاً و939 معاملة في الشارقة، و9996 معاملة في رأس الخيمة، و6897 معاملة في الفجيرة، 4998 معاملة في عجمان، و3850 في منطقة الظفرة، و3369 معاملة في أم القيوين.

وأشار إلى أن المعاملات المشار إليها تنوعت بين إذن دخول جديد، وتجديد واستخراج تصاريح عمل جديدة، واستخراج عقود عمل جديدة، وتجديد وإلغاء عقود أخرى، إلى جانب طلبات فتح ملفات، وأخرى لتعديل أوضاع عمالة مساعدة، بالإضافة إلى تسجيل بلاغ انقطاع عن العمل.

وقال إن 50% من المعاملات تم إنجازها من قبل الوزارة في أقل من ساعة، بينما استغرق إنجاز المعاملات الأخرى بين ساعة و72 ساعة، وذلك وفقاً لطبيعة المعاملة الواردة إلى الوزارة، التي تعمل على إرسال المعاملات المنجزة إلى شركائها في الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب المعنية لإتمام الإجراءات المطلوبة، مؤكداً حرص كل الأطراف المعنية على تقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين.