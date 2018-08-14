"الأرصاد": توقعات بارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد طقسا رطبا وارتفاعا في درجات الحرارة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق الداخلية والساحلية خلال الأيام المقبلة .

وتفصيلا قال المركز - في بيان له حول حالة الطقس اعتبارا من اليوم وحتى السبت المقبل - ان ايام الثلاثاء والأربعاء والخميس يكون الطقس فيها رطبا حيث يتشكل الضباب والضباب الخفيف صباحا على بعض المناطق الداخلية والساحلية وحار ومغبر أحيانا نهارا مع فرصة تكون السحب الركامية شرقا بعد الظهر فيما تكون الرياح شمالية غربية بوجه عام وشرقية شرقا من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم / س تكون مثيرة للغبار والأتربة أحيانا خاصة مع السحب لتنخفض سرعة الرياح الخميس وتصبح من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم / س بينما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز ان يكون الطقس الجمعة رطبا خاصة غربا صباحاً، وحارا نهاراً، مع ارتفاع في درجات الحرارة وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان فيما يسود طقس حار ومغبر أحيانا نهار يوم السبت وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 15 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.