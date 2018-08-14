إجازة العيد في دبي من 19 إلى 23 أغسطس

المصدر: دبي ورأس الخيمة ــ الإمارات اليوم ووام

اعتمدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إجازة عيد الأضحى المبارك للجهات المحلية في دبي، اعتباراً من الأحد 19 أغسطس إلى يوم الخميس 23 من الشهر نفسه، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 26 من أغسطس، مع مراعاة طبيعة عمل بعض الجهات الحكومية، التي تتطلب نظام عمل غير اعتيادي لبعض الفئات الوظيفية.

كما اعتمدت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة تعديل بداية إجازة عيد الأضحى المبارك للجهات المحلية في رأس الخيمة، اعتباراً من 19 إلى 23 من أغسطس الجاري، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 26 أغسطس، مع مراعاة طبيعة عمل بعض الجهات الحكومية، التي تتطلب نظام عمل غير اعتيادي لبعض الفئات الوظيفية.