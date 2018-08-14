«دار البر» تستقبل 470 حاجاً روسياً

المصدر: دبي ـ وام

استقبلت جمعية دار البر على مدار أربعة أيام 470 حاجاً من جمهورية روسيا الاتحادية، في طريقهم من روسيا إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

وقال رئيس قطاع الخدمة الاجتماعية في «دار البر»، محمد سهيل المهيري، إن الجمعية احتضنت الحجاج الروس الذين يتأهبون لاستكمال طريقهم «براً» إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة لأداء فريضة الحج، مشيراً إلى أن «دار البر» وفرت للحجاج وجبات غذائية ومياه شرب وعصائر وفواكه، لتغطية احتياجاتهم خلال رحلتهم طوال الطريق حتى وصولهم إلى المدينة المنورة.

من جانبه، ذكر نائب رئيس قطاع الخدمة الاجتماعية، هشام الزهراني، أنه تم تقديم مبالغ مالية للحجاج الروس، مخصصة لتوفير وجبات الإفطار والغداء والعشاء لمصلحتهم، في إطار دعم الجمعية لحجاج البيت الحرام، وتوفير احتياجاتهم، والحد من معاناتهم، والتسهيل عليهم، مؤكداً حرص الجمعية ومضيها في مختلف دروب وحقول العمل الخيري والإنساني في الدولة وخارجها.