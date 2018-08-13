محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة موزة بنت علي الوري

المصدر: دبي - وام

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، واجب العزاء في وفاة المرحومة موزة بنت علي الوري.

جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى مجلس العزاء في منطقة الخوانيج بدبي مساء اليوم حيث قدم سموه يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي خليفة سعيد سليمان، صادق عزائه ومواساته إلى وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي وإخوانه إسماعيل وأحمد وإسحاق وعبداللطيف في وفاة المغفور لها والدتهم .. راجيا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها وذويها جميل الصبر وحسن العزاء.