وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش: نحن قلقون بشأن الوضع الإنساني في اليمن، ونقوم مع السعودية بتخفيف الوضع، وآخر ذلك ما نقوم به من محاربة الكوليرا في اليمن.
قرقاش: القاعدة في اليمن كانت موجودة باليمن قبل عمليات التحالف، استفادوا من نظام علي عبدالله صالح.
قرقاش: عمليات التحالف استنزفت قوة القاعدة في اليمن.
قرقاش:الوضع في العديد من الأماكن لمواجهة العناصر الإرهابية ناجح للغاية، وندرب حاليا قوة محلية يمنية لمواصلة هذا العمل.
قرقاش: بعد الاتفاق السياسي سيكون لنا بعض التواجد المطلوب في اليمن لمصلحة اليمن والمنطقة.
قرقاش: "القاعدة" يستخدم اليمن كمركز لوجيستي للتخطيط والتدريب والتخريب، وإعداد العناصر الإرهابية وإرسالها للعالم.
قرقاش: الحرب ليست عملية نظيفة، ولكن نرى ونقبل أن ينتقد التحالف، ولكن على جميع الأطراف أن يقوموا بما يجب عليهم القيام به.
قرقاش: نؤمن بأن خسارة الحوثيين للحرب سيقصر أمد الحرب.