المصدر: أمين الجمال - دبي

وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش: نحن قلقون بشأن الوضع الإنساني في اليمن، ونقوم مع السعودية بتخفيف الوضع، وآخر ذلك ما نقوم به من محاربة الكوليرا في اليمن.

قرقاش: القاعدة في اليمن كانت موجودة باليمن قبل عمليات التحالف، استفادوا من نظام علي عبدالله صالح.

قرقاش: عمليات التحالف استنزفت قوة القاعدة في اليمن.

قرقاش:الوضع في العديد من الأماكن لمواجهة العناصر الإرهابية ناجح للغاية، وندرب حاليا قوة محلية يمنية لمواصلة هذا العمل.



قرقاش: بعد الاتفاق السياسي سيكون لنا بعض التواجد المطلوب في اليمن لمصلحة اليمن والمنطقة.

قرقاش: "القاعدة" يستخدم اليمن كمركز لوجيستي للتخطيط والتدريب والتخريب، وإعداد العناصر الإرهابية وإرسالها للعالم.



قرقاش: الحرب ليست عملية نظيفة، ولكن نرى ونقبل أن ينتقد التحالف، ولكن على جميع الأطراف أن يقوموا بما يجب عليهم القيام به.

قرقاش: نؤمن بأن خسارة الحوثيين للحرب سيقصر أمد الحرب.