مواقف الشارقة مجانية طوال الإجازة

المصدر: محمد الرفاعي -الشارقة

أكدت إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة أن المواقف ستكون مجانية في يوم وقفة عرفة وأيام العيد، باستثناء المناطق الخاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية وهي مناطق شارع الحصن (مجمع البنوك) في منطقتي الشويهيين والشيوخ، وشارع الكورنيش من الجهتين في منطقة الشويهيين، وشارع قيس بن أبي صعصعة (سوق الطيور) في منطقة الجبيل، ومواقف السوق المركزي في المجاز1، وشارع الكورنيش (البحيرة) من جهة البحيرة في مناطق المجاز 1و2و3، كما ستستمر البلدية في مخالفة كل من يسيء استخدام المواقف كالوقوف المزدوج وغيرها من المخالفات.

