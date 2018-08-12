182 زيارة تفتيشية لتطبيق «حظر العمل» في 4 أسابيع بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، اللواء عبيد مهير بن سرور، عن تنظيم 182 حملة تفتيشية على مستوى إمارة دبي، خلال الشهر الأول من تطبيق قانون حظر العمل وقت الظهيرة، الصادر من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، والذي يحظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر، وذلك خلال الفترة من 15 يونيو الجاري، وحتى 15 سبتمبر المقبل.

وأوضح أنه تم تنظيم الزيارات التوعوية للمناطق والمواقع الإنشائية في 37 منطقة تتضمن 289 منشأة، شملت الزيارة الأولى ثلاث مناطق تضمنت 62 منشأة، والثانية سبع مناطق تضمنت 68 منشأة، في حين شملت الزيارة الثالثة 13 منطقة شملت 99 منشأة، أما الزيارة الرابعة والأخيرة فشملت 14 منطقة تضمنت 60 منشأة.

وقال إن فرق عمل اللجنة الدائمة لشؤون العمال وزعتت، خلال تلك الزيارات، 805 كتيبات توعوية على العمال والشركات في دبي بلغات عدة، من أجل رفع مستوى الوعي بتنفيذ قانون حظر العمل في فترة الظهيرة، حيث وزعت خلال الأسبوع الأول 203 كتيبات في ثلاث مناطق شملت 11 ألفاً و951 عاملاً، في حين وزعت خلال الأسبوع الثاني 166 كتيباً في سبع مناطق شملت 1996 عاملاً، أما في الأسبوع الثالث فوزعت 237 كتيباً في 13 منطقة شملت 3069 عاملاً، وفي الأسبوع الأخير وزعت 199 كتيباً في 14 منطقة شملت 2697 عاملاً.

وأوضح بن سرور أنه تم، خلال الأسبوع الأول، تنظيم 64 زيارة تفتيشية شملت 1460 موقع عمل، و46 زيارة في الأسبوع الثاني شملت 1196 موقعاً، و24 زيارة في الأسبوع الثالث شملت 561 موقعاً، في حين أنه تم تنظيم 48 زيارة في الأسبوع الرابع والأخير من الشهر الأول شملت 1053 موقعاً.

وأكد أن النتائج أظهرت التزام كل مواقع العمل بالقرار والتي بلغ عددها 4270، وذلك مؤشر إيجابي إلى تعاون الشركات والمنشآت في تنفيذ القرار، بما يسهم فعلياً في الحفاظ على حقوق العمال، ونشر الممارسات الصحيحة لحقوق الإنسان.

وأشار بن سرور إلى أن اللجنة الدائمة لشؤون العمال مستمرة في تنظيم الزيارات التفتيشية طيلة فترة تنفيذ القرار، مؤكداً أن ذلك يأتي حرصاً من اللجنة الدائمة لشؤون العمال على تعزيز حماية العمال وتوفير بيئة عمل آمنة، والحرص على تقديم وتأمين كل وسائل السلامة المهنية لهم خلال فترة عملهم.

وأوضح أن اللجنة تنفذ تلك الزيارات بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المختصة، ومنها وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبلدية دبي للتفتيش بهدف الرقابة على المواقع الإنشائية والشركات المختلفة، للتأكد من تطبيقها قرار حظر العمل وقت الظهيرة بالشكل المنصوص عليه، لافتاً إلى أن التعاون القائم بين تلك الجهات هو تعاون وثيق بهدف تعزيز حقوق العمال.