طقس الغد حار بوجه عام مغبر أحيانا

المصدر: أبوظبي - وام

توقع "المركز الوطني للأرصاد " أن يسود البلاد غدا طقس حار بوجه عام مغبر أحيانا، مع انخفاض في درجات الحرارة، وتظهر بعض السحب شرقا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحيانا، وقد تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 كم / ساعة بوجه عام ، تصل إلى 35 كم/ساعة أحيانا والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج و يحدث المد الأول عند الساعة 14:40 والثاني عند الساعة 01:39 و الجزر الأول عند الساعة 08:01 والثاني عند الساعة 19:26 وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 10:37 و الثاني عند الساعة 22:18، والجزر الأول عند الساعة 16:36 والثاني عند الساعة 04:45.

و فيما يلي درجات الحرارة و نسب الرطوبة العظمى و الصغرى ..

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 43 33 75 25

دبي 41 32 85 30

الشارقة 42 31 80 25

عجمان 41 32 85 35

أم القيوين 41 31 80 30

رأس الخيمة 37 32 85 45

الفجيرة 37 31 80 45

العين 43 32 60 20

ليوا 44 32 85 20

الرويس 42 31 85 25

السلع 41 32 85 30

دلما 39 32 80 40

طنب الكبرى 37 31 85 45

طنب الصغرى 37 31 85 45

أبوموسى 37 31 85 45