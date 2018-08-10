مطار الشارقة يخصص مواقف خاصة للنساء

المصدر: الامارات اليوم - الشارقة

أعلن مطار الشارقة عن تخصيص عدد من مواقف السيارات للنساء بهدف تقديم خدمات متميّزة، تدخل السعادة إليهن، وتواكب تطلعاتهن، وتسهل عليهن عملية البحث عن المواقف.

وشملت المواقف التي إكتست باللون الوردي مواقف خاصة للنساء من الموظفين والمتعاملين وكذلك مواقف المسافرين. وتسهم هذه الخطوة التي جاءت بعد دراسة ميدانية في رفع مستوى رضا المتعاملين والجمهور، وتقديم خدمات عالية الجودة تتماشى مع توجهات ورؤية الحكومة الرشيدة.

يذكر أن هيئة مطار الشارقة تعمل على تنفيذ عمليات تطويرية شاملة في المطار تستهدف تعزيز مكانته المحلية والإقليمية والدولية.