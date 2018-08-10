«تاكسي دبي» توزّع قسائم خصم لخدمة «أميرة»

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات، تقديمها قسائم خصم لخدمة التنقل بليموزين النساء «أميرة»، لعدد من الجهات المعنية بالمرأة في إمارة دبي، وذلك ضمن حملة ترويجية للخدمة كانت أطلقتها المؤسسة، أخيراً، عبر تنظيم زيارات ميدانية لجهات ومؤسسات عدة بالإمارة.

وقال مدير إدارة عمليات وتشغيل الأسطول في مؤسسة تاكسي دبي، عادل أحمد شريف، إن توزيع قسائم خصم لتعرفة خدمة ليموزين النساء، تهدف إلى تعزيز تطلعات النساء، ممن يستخدمن هذه الخدمة الفريدة من نوعها، وإثراء تجربتهن في رحلات التنقل، بتقديم أفضل الخدمات عبر توفير الخصوصية والراحة والرفاهية لهن، في إطار حرصنا على الالتزام بخدمة الخمس نجوم.

وأضاف أن عدد مركبات ليموزين النساء يصل إلى 30 مركبة فارهة، تقودها سائقات يتمتعن بكفاءة عالية، موضحاً أن مركبات خدمة «أميرة» نفذت أكثر من 180 ألف رحلة منذ بداية 2017 حتى الآن، نقلت خلالها أكثر من 300 ألف راكبة.

وأوضح أنه يمكن طلب وحجز الخدمة عن طريق الاتصال بمركز إسعاد المتعاملين، التابع لمؤسسة تاكسي دبي على الرقم 80088088، وعن طريق الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.dubaitaxi.ae، مشيراً إلى أن مبادرة قسائم الخصم من شأنها تحقيق نقلة نوعية في خدمة المتعاملين من فئة النساء، من خلال دعم مكانة المرأة وأهميتها.