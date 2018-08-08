بدء مغادرة حجاج الدولة إلى الأراضي المقدسة

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أن طلائع حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة سيغادرون اليوم الخميس 9/8/2018 أرض الوطن عبر مطارات الدولة متوجهين إلى المملكة العربية السعودية للحج.

وفي هذا قال الدكتور محمد مطر الكعبي ـ رئيس البعثة الرسمية للحج: إن البعثة التحضيرية التي وصلت منذ يوم السبت الفائت 4/8/2018 إلى الأراضي المقدسة ستكون على أهبة الاستعداد لاستقبال حجاج الدولة في كلٍ من مطاريْ الملك عبد العزيز في جدة ،ومطار المدينة المنورة ، لتسهيل إجراءات دخول حجاج الدولة والاطمئنان على وصولهم برعاية الله إلى مقرات سكناهم المجهزة مسبقاً .

وأضاف الدكتور الكعبي : إن إسعاد الحجاج مقصد شرعي عظيم، وإن توجيهات القيادة الرشيدة في ذلك ودعمها غير المحدود للبعثة وللحجاج مسؤولية وطنية وإيمانية نشرُف جميعا بتمثّلها والسهر على أدائها خير أداء ، وإن بعثة حج الإمارات قد استكملت كافة الإجراءات اللازمة لحج هذا العام وسيلمس الحجاج حسن التنسيق والتعاون بين الشؤون الإسلامية ومطارات الدولة ، حيث وفرت الهيئة في المطارات مكاتب للإفتاء والإجابة عن استفسارات الحجاج المغادرين ، وتوزيع حقيبة الحاج وضمنها 6 كتب وإرشادات وهواتف البعثة واللجنة الطبية ولجنة الوعظ ، والمركز الرسمي للإفتاء في الدولة ، هذا بالإضافة لوسائل التواصل الاجتماعي الأحدث والأسرع ..

