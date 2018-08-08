«الأرصاد»: طقس حار ورياح مثيرة للأتربة حتى السبت

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم رطباً صباحاً مع احتمالية تشكّل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق، خصوصاً الداخلية، على أن يكون حاراً ومغبراً أحياناً نهاراً مع ارتفاع في درجات الحرارة، فيما تظهر سحب قد تكون ركامية شرقاً بعد الظهر.

وذكر المركز أن الرياح تكون شرقية على المناطق الشرقية والشمالية وشمالية غربية على بقية المناطق، وتكون مثيرة للغبار والأتربة أحياناً، فيما يكون البحر متوسط الموج، يضطرب ليلاً في الخليج العربي ومتوسطاً يضطرب أحياناً في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن الطقس غداً الخميس سيكون رطباً على السواحل الغربية صباحاً وحاراً ومغبراً نهاراً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة على بعض المناطق، فيما قد تظهر بعض السحب شرقاً وجنوباً، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية مثيرة للأتربة، أما البحر فيكون مضطرب الموج.

وذكر أن طقس الجمعة سيكون مغبراً بوجه عام وحاراً نهاراً، وتزداد السحب على بعض المناطق، ويحتمل تكون السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً، فيما تكون الرياح مثيرة للأتربة ومحملة بالغبار، ويكون البحر مضطرب الموج.

وعن حالة الطقس يوم السبت المقبل، أوضح المركز أنه سيكون مغبراً وحاراً بوجه عام، وتزداد كميات السحب شرقاً وجنوباً، قد تكون ركامية بعد الظهر، فيما تكون الرياح مثيرة للأتربة ومحملة بالغبار.