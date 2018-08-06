اللغة الصينية ضمن دليل نظام الشكاوى في شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أدخلت شرطة أبوظبي اللغة الصينية ضمن الدليل التعريفي بنظام استقبال الشكاوى، وتقديم المقترحات (CAS) المتعلقة بمجالات العمل الشرطي، وذلك في إطار التزامها بتقديم أفضل الخدمات المتميزة لجميع شرائح المجتمع، ووفق أفضل المعايير العالمية المتقدمة.

وأوضحت أنه أصبح بإمكان أبناء الجالية الصينية التعرف على قنوات الخدمة من خلال الدليل، الذي تم إعداده باللغتين العربية والإنجليزية وإضافة الصينية، في إطار الحرص على تحقيق القيم الاستراتيجية التي تسعى إلى تقديم الخدمات بعدالة وجودة عالية إلى جميع فئات المجتمع، مع تعدد ثقافاتها، وسرعة الاستجابة للطلبات المقدمة واعتمادها في العملية التطويرية للخدمات الشرطية.