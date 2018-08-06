المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أنا مواطنة من دبي (28 عاماً)، أبحث عن وظيفة منذ أربعة أشهر، إذ طرقت أبواباً عدة في دوائر ومؤسسات حكومية وخاصة في دبي والشارقة، ولكن لم أوفق، علماً بأنني حاصلة على شهادة الثانوية العامة، بالإضافة الى خبرة سنتين ونصف في أحد البنوك (خدمة المتعاملين)، لكن تركت العمل لظروف خاصة مررت بها، وأسرتي تتكون من تسعة أفراد، وتمر بظروف معيشية صعبة، لذا أناشد المسؤولين في الجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة مساعدتي على إيجاد وظيفة تساعدني على مصروفات الحياة ومتطلباتها.

(شريفة)

أنا مواطنة من الشارقة (25 عاماً)، أبحث عن وظيفة منذ فترة كبيرة، إذ طرقت أبواباً عدة في دوائر ومؤسسات حكومية وخاصة في الشارقة ودبي، ولكن لم أوفق، علماً بأنني حاصلة على شهادة الثانوية العامة، وخبرة ستة أشهر في خدمة العملاء بأحد البنوك، وأسرتي تتكون من أربعة أفراد، وتمر بظروف معيشية صعبة، لذا أناشد المسؤولين في الجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة مساعدتي على إيجاد وظيفة تساعدني على مصرفات الحياة ومتطلباتها.

(أماني)

أنا مواطنة من أبوظبي (30 عاماً)، أبحث عن وظيفة منذ عام 2008، إذ طرقت أبواباً عدة في دوائر ومؤسسات حكومية وخاصة في أبوظبي، لكن لم أوفق، علماً بأنني حاصلة على شهادة دبلوم في تقنية المعلومات، وخبرة ستة أشهر في أحد البنوك، وتركت العمل لظروف خاصة مررت بها، وأسرتي تتكون من ثلاثة أفراد، وتمر بظروف معيشية صعبة، لذا أناشد المسؤولين في الجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة مساعدتي على إيجاد وظيفة تساعدني على مصروفات الحياة ومتطلباتها.

(عائشة)

أنا مواطنة من العين (31 عاماً)، ومشكلتي عدم الحصول على وظيفة منذ سبع سنوات، طرقت خلالها أبواباً عدة في دوائر ومؤسسات حكومية وخاصة في العين وأبوظبي، لكن لم أوفق، علماً بأنني حاصلة على شهادة الثانوية عامة، وشهادة الرخصة الدولية في قيادة الحاسب الآلي، وكنت أعمل مشرفة حافلات، لكن مررت بعارض صحي منعني من الاستمرار في العمل، وأسرتي تتكون من تسعة أفراد، وزوجي المعيل الوحيد لنا، ونمر بظروف معيشية صعبة، لذا أناشد المسؤولين في الجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة مساعدتي على إيجاد وظيفة.

(فاطمة)