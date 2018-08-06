«زايد الخيرية» تعقد لقاءً تعريفياً لحجاج برنامج «زايد للحج 2018»

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

عقدت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أول من أمس، لقاءً تعريفياً للحجاج المشاركين في برنامج زايد للحج، بحضور نحو 300 حاج من المبتعثين من قبل المؤسسة.

ويأتي اللقاء في إطار استعدادات المؤسسة لإيفاد 600 مواطن من ذوي الدخل المحدود مع مرافقيهم لأداء فريضة الحج.

وقال مدير إدارة المشاريع والبرامج الخيرية في المؤسسة، محمد سعيد القبيسي: «يجسد برنامج زايد للحج التزام المؤسسة المتواصل بتطبيق نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورؤيته الخالدة في تنمية الإنسان ونهضة العمران وصياغة الأمن والأمان، وترسيخ قيم الخير والعطاء الإنساني».