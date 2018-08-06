شرطتا أبوظبي ودبي تبحثان تعزيز التعاون الأمني

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

بحثت شرطة أبوظبي مع وفد من شرطة دبي تعزيز التعاون الأمني المشترك، في إطار الجهود المبذولة لنشر الأمن والأمان والطمأنينة في المجتمع.

وكان مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات في قطاع شؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي، العميد سالم حمود البلوشي، التقى الوفد برئاسة الرائد مطر المزروعي، رئيس قسم الإبطال في إدارة أمن المتفجرات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الأمنية ذات الصلة بالتنسيق المشترك، من بينها إقامة ورش العمل والتدريب، وتعزيز الزيارات المتبادلة بين الجهتين، والتعاون الثنائي في تطبيق أفضل المعايير الدولية.