محمد بن راشد: من يريد خلق إنجاز لشعبه فالوطن هو الميدان والتاريخ شاهد

المصدر: دبي ـــ الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «علمتني الحياة أن الخوض الكثير في السياسة في عالمنا العربي، هي مضيعة للوقت، ومَفسدة للأخلاق، ومَهلكة للموارد، من يريد خلق إنجاز لشعبه فالوطن هو الميدان، والتاريخ هو الشاهد، إما إنجازات عظيمة تتحدث عن نفسها أو خطب فارغة لا قيمة لكلماتها ولا صفحاتها».

وأضاف سموه، في تغريدات على موقع «تويتر» تحت وسم #علمتني_الحياة: «لدينا فائض من السياسيين في العالم العربي، ولدينا نقص في الإداريين، أزمتنا أزمة إدارة وليست موارد. انظر للصين واليابان لا يملكان موارد طبيعية.. أين وصلوا؟، وانظر لدول تملك النفط والغاز والماء والبشر، ولا تملك مصيرها التنموي، ولا تملك حتى توفير خدمات أساسية كالطرق والكهرباء لشعوبها».

وتابع سموه «في عالمنا العربي.. السياسي هو من يدير الاقتصاد، ويدير التعليم، ويدير الإعلام، ويدير حتى الرياضة!.. وظيفة السياسي الحقيقية هي تسهيل حياة الاقتصادي، والأكاديمي، ورجل الأعمال والإعلامي وغيرهم.. وظيفة السياسي تسهيل حياة الشعوب، وحل الأزمات بدلاً من افتعالها، وبناء المنجزات بدلاً من هدمها».

نائب رئيس الدولة:

- لدينا فائض من السياسيين في العالم العربي، ولدينا نقص في الإداريين.

- أزمتنا أزمة إدارة وليست موارد.

- انظر للصين واليابان لا يملكان موارد طبيعية .. أين وصلوا؟.

- انظر لدول تملك النفط والغاز والماء والبشر ولا تملك مصيرها التنموي ولا حتى توفير خدمات أساسية كالطرق والكهرباء لشعوبها.

- في عالمنا العربي، السياسي يدير الاقتصاد والتعليم، والإعلام، وحتى الرياضة!

- وظيفة السياسي الحقيقية هي تسهيل حياة الاقتصادي، والأكاديمي، ورجل الأعمال والإعلامي وغيرهم.

- وظيفة السياسي تسهيل حياة الشعوب، وحل الأزمات بدلاً من افتعالها، وبناء المنجزات بدلاً من هدمها