387.5 مليون عملية دفع بـ «نول» لـ 3 خدمات خلال 6 أشهر

المصدر: هنادي أبونعمة ــــ دبي

تصدرت ثلاث خدمات عمليات الدفع عبر بطاقة نول، خلال النصف الأول من العام الجاري، هي: النقل، ودخول الحدائق العامة، والمشتريات. وبلغ عدد العمليات 387 مليوناً و455 ألفاً و793 عملية، وفق إحصاءات هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وقال مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي بقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة، خالد العوضي، لـ«الإمارات اليوم»، إنه يمكن استخدام بطاقة نول كوسيلة دفع لكثير من الخدمات، منها في «مركز 1 للخدمات الحكومية» الواقع في أبراج الإمارات، ويقدم الخدمات الحكومية كافة، وتتضمن ترخيص المركبات، وتجديد الملكية، وتجديد الرخصة، ودفع المخالفات، وأيضاً خدمات المواقف مثل إصدار البطاقات الموسمية، وخدمات سالك (إصدار بطاقات، وتعبئة رصيد)، ودفع المخالفات، إضافة إلى الخدمات الحكومية الأخرى، مثل خدمات بلدية دبي، وخدمات هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وخدمات شرطة دبي.

وأشار إلى زيادة عدد مستخدمي بطاقات نول «المعرفة» إلى 49 ألفاً و316 مستخدماً في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ33 ألفاً و642 مستخدماً في الفترة ذاتها من عام 2017، أي بنسبة زيادة 46.5%.

والبطاقة المعرفة هي بطاقة شخصية ذكية تحتوي على محفظة إلكترونية آمنة، يمكن تعبئتها حتى 500 درهم. وتعد الخيار الأفضل بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون وسائل النقل بشكل متكرر، أو يعبئون البطاقة بقيم عالية، أو إذا كانوا من فئات مجتمعية معينة، مثل الطلاب والأطفال وكبار السن وأصحاب الهمم.

ولفت العوضي إلى أن عدد مستخدمي بطاقات نول «غير المعرفة» بلغ مليوناً و373 ألفاً و951 مستخدماً في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بمليون و881 ألفاً و253 مستخدماً، في الفترة ذاتها من عام 2017، أما عدد مستخدمي تذاكر نول الحمراء (بطاقة ورقية تستخدم لمرة واحدة ولا يمكن إعادة تعبئتها)، فارتفع عدد مستخدميها إلى مليونين و980 ألفاً و702 مستخدم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بمليون و452 ألفاً و130 مستخدماً في الفترة ذاتها من عام 2017، أي بنسبة زيادة تتجاوز 105%.

يذكر أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي حصلت، منذ أيام، على جائزة «آي دي سي» عن استخدام بطاقة نول لدفع رسوم البوابات الذكية للحدائق العامة في إمارة دبي، وهي جائزة إقليمية تمنحها شركة دي إكس، المتخصصة في مجال تقنيات التحوّل الرقمي على مستوى العالم.

إدارة الأصول

نظمت إدارة الأصول والممتلكات في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أخيراً، دورة تدريبية تجريبية في مجال إدارة الأصول والممتلكات لموظفي إحدى الجهات الحكومية في إمارة دبي، وذلك في خطوة تهدف إلى الإسهام في تعزيز علاقات التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى في الدولة، وإطلاعها على خبرات الهيئة الرائدة في هذا المجال. وأكّد مدير إدارة الأصول والممتلكات في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة، سعيد الرمسي، أن الهيئة تحرص على إشراك الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في خبراتها الرائدة في إدارة الأصول والممتلكات، التي أصبحت تحظى بأولوية كبرى من قبل الإدارة العليا للهيئة، وذلك بما تحمله من أهمية بالغة في الحفاظ على مباني ومنشآت وأصول وممتلكات الهيئة.