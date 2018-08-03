"الإحسان الخيرية" تطلق مبادرات إنسانية تزامنا مع عام زايد

المصدر: محمد الرفاعي - عجمان

أطلقت جمعية الإحسان الخيرية العديد من المبادرات الخيرية خلال العام الجاري التي تستند إلى فكر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان، حيث كان أبرزها إنشاء "مستشفى زايد لجراحة اليوم الواحد"، وتأمين وسيلة نقل لأصحاب الهمم، ومبادرة «زايد الرحمة» لتسديد مديونيات سجناء محكوم عليهم في قضايا مالية، ومشروع "الحملة الصيفية"، إضافة إلى مشاريع بناء المساجد، حسب الرئيس التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي بن راشد النعيمي.

وتفصيلاً، أكد الشيخ الدكتور عبدالعزيز النعيمي لـ "الإمارات اليوم" أن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كان بحراً من العطاء، وأراد للإمارات أن تكون أرض محبة وسلاماً وتسامحاً، وأن يُضرب بها المثل في الخير والوقفات الإنسانية، مشيراً إلى أبرز المبادرات التي أطلقتها الإحسان الخيرية في "عام زايد" والتي منها، إنشاء "مستشفى زايد لجراحة اليوم الواحد" بتكلفة 21 مليون درهم، المواكبة للتطورات التقنية والفنية والصحية.

وتابع إن الغاية من إنشاء المستشفى تقديم الرعاية الصحية لفئات المجتمع المختلفة وتخفيف المعاناة عن قطاع كبير من المرضى، خصوصاً الفقراء وذوي الدخل المحدود، والمتوقع أن يصل عدد المراجعين فيه إلى حوالي 14000 مريض في السنة الأولى.

وأوضح الشيخ الدكتور عبدالعزيز النعيمي: أطلقت الإحسان الخيرية في «عام زايد» مبادرة «زايد الرحمة» لتسديد مديونيات سجناء محكوم عليهم في قضايا مالية، ومبادرة «أصحاب الهمم» التي تهدف إلى توفير وسيلة مواصلات متخصصة في نقل «أصحاب الهمم» من منازلهم إلى مجمع الإحسان الطبي مجاناً، بالتنسيق مع مؤسسة المواصلات العامة،

وبين أنه تم افتتاح مسجد الشيخ أرحمة الشويهي مؤخراً، وأطلقت مبادرة لإنشاء مسجد راشد العصري، مشيراً إلى أن الجمعية نفذت مشروع "الحملة الصيفية" من خلال توزيع الثلاجات وأجهزة التكييف الجديدة على 100 أسرة بهدف مساعدة الأسر المتعففة بما يقيهم حر الصيف وما يؤمن لهم وقاية من درجات الحرارة المرتفعة.

وأفاد الرئيس التنفيذي لـ «الإحسان الخيرية» أن الجمعية دشنت خدمة "بوابة الخير" الإلكترونية التي تمكّن المحسنين من متابعة التقارير الخاصة بالأيتام والأسر التي يكفلونها، أو الاطلاع على آخر الإنجازات المتعلقة بمساهماتهم في مشروع "بناء مسجد" أو "حفر بئر" من خلال "حساب" خاص لكل متبرع، كما يتم من خلاله تسجيل طلبات المساعدات للمحتاجين، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة التي تتطابق مع معايير الجودة والتميز، وتساهم بشكل رئيسي في رضا المحسنين وإسعادهم كونهم شركاء رئيسيون في كل ما تقدمه الجمعية من إعانات ومساعدات للأسر المتعففة وتوفير احتياجاتهم الضرورية.

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ «الإحسان الخيرية» أن الجمعية لها خطط استراتيجية تلبي أهداف عام زايد، تخليداً لشخصيته ومبادئه وقيمه الراسخة، لكي تمضي في نهجها الذي يعلي من مبادئ القيم الإنسانية التي تضمن استمرارية الخير وديمومة العطاء، كما تحرص دائماً لإطلاق المبادرات المجتمعية والمشاركة في الفعاليات المختلفة التي تطلقها المؤسسات الحكومية والخاصة العاملة في الدولة، حيث رصدت الجمعية لذلك ميزانية خاصة ضمن بند الخدمة المجتمعية.

وقال بإن المغفور له الشيخ زايد غرس في الإماراتيين قيم الخير والعطاء حتى أضحى العمل الإنساني، ومد يد العون للشعوب المنكوبة سمة بارزة من سمات شعب الإمارات، مما جعل منها دولة إنسانية عالمية للعطاء والجود والنهج الثابت في دعم تنمية الإنسان ورفاهيته في كل مكان من دون النظر إلى اعتبارات الدين أو العرق أو اللغة أو الموقع الجغرافي.