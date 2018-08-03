«إقامة دبي» تعفي مخالفاً من غرامة بمليون درهم

المصدر: وجيه السباعي – دبي

أعفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، في دبي، مخالفاً يحمل جنسية دولة آسيوية، من غرامة تجاوزت مليون درهم، خلال اليوم الأول من مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك»، وفق مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في دبي رئيس فريق مهلة المغادرة الطوعية، العميد خلف الغيث، الذي أوضح أن الإدارة أنهت إجراءات 1543 مخالفاً خلال اليوم الأول من المبادرة في دبي.

وأوضح الغيث أنه خلال اليوم الأول من المهلة حضرت أسرة تحمل جنسية دولة آسيوية إلى مقر المبادرة في العوير، لتسوية وضع ابنها البالغ من العمر 18 عاماً، والذي لم تُستخرج له أوراق ثبوتية منذ ولادته، وعملت إقامة دبي على تسوية وضعه، وإعفائه من كل الغرامات، ومساعدته على استخراج أوراقه الثبوتية بالتعاون مع سفارة دولته.

وذكر الغيث أن إقامة دبي استقبلت في اليوم الأول من مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك» 1543 مخالفاً في الصالات المخصصة لذلك بالعوير، حيث تم إصدار 326 تصريح مغادرة، و408 إقامات تم تجديدها، وتم إصدار 260 تأشيرة كفيل جديد، بالإضافة إلى إنجاز 134 معاملة بلاغات هروب، في حين استقبل مركز اتصال «آمر» 2365 مكالمة تتعلق بالمبادرة.

وناشد الغيث، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في مقر منطقة العوير، المخالفين الذين ألغوا الإقامة السابقة في اليوم الأول من المبادرة، والذين بلغ عددهم 416 مخالفاً، استكمال إجراءات تسوية أوضاعهم.

وقال إن إقامة دبي استقبلت، خلال اليوم الأول من المهلة، العديد من الحالات التي ترغب في تصحيح أوضاعها، منهم كبار سن ومرضى، وتم إنهاء إجراءات تسوية أوضاعهم بسهولة ويسر، مؤكداً أنه تم التعامل مع كل الإجراءات في مدة لا تتجاوز نصف الساعة، موضحاً أن الوقت المستغرق قد يختلف من حالة لأخرى بحسب نوع المخالفة، فهناك مخالفات تتطلب إجراءات أكثر. وذكر الغيث أنه على جميع المخالفين الراغبين في تعديل أوضاعهم مراجعة الإمارة التي صدرت منها التأشيرة، أما الراغبون في تعديل أوضاع الإقامة داخل الدولة، فعليهم القيام بزيارة أحد مراكز «آمر» أو «تسهيل» المنتشرة في مناطق إمارة دبي، عدا الراغبين في تعديل الإقامة من إمارة إلى أخرى، إذ عليهم مراجعة الإمارة المعنية.

وتابع أن الراغبين في مغادرة الدولة عليهم مراجعة مقر المهلة بمنطقة العوير، لاستكمال إجراءاتهم مع تذكرة سفر صالحة لمدة 10 أيام من بعد مراجعة المقر، مضيفاً أن إقامة دبي وفرت مكتب حجوزات في مقر المهلة.

شروط المهلة

شددت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي على ضرورة إلمام المخالفين بشروط وتفاصيل المهلة، خصوصاً من يعتقدون أنهم إذا خالفوا بعد تاريخ 31 يوليو خلال أشهر المهلة سيكونون مشمولين بها، مطالبة بمراجعة مراكز «آمر» للاستفسار والوقوف على ضوابط واشتراطات المهلة تجنباً للمخالفة، كذلك استيفاء الأوراق المطلوبة قبل الذهاب لتعديل الأوضاع.