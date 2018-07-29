المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة اتفاقية تعاون مع شركة «فيش فارم» بمقر الوزارة في دبي، بشأن تشغيل مفقس أسماك بإدارة مراكز أبحاث البيئة البحرية التابع للوزارة.

ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، سلطان علوان، بينما وقع من جانب شركة «فيش فارم»، مديرها العام بدر بن مبارك.

وأكد سلطان علوان، أن توقيع الاتفاقية جاء في إطار الحرص المشترك على تحقيق «رؤية الإمارات 2021»، وتطبيقاً لتوجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في ما يتعلق بتعزيز الشراكات الاستراتيجية عبر أطر تنظيمية ملائمة، مضيفاً أن المذكرة تحقق هدف الوزارة الاستراتيجي المتمثل في تعزيز التنوع الغذائي، وضمان استدامة الإمداد الغذائي من بيئتنا المحلية، وذلك من خلال محورين أساسيين وضعتها الوزارة في أهدافها الاستراتيجية الهادفة الى تنمية مخزون الثروة السمكية باعتباره من الموارد الطبيعية المحلية المتجددة.

من جانبه، قال مدير عام الشركة، بدر بن مبارك، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار إيجاد حلول للتحديات المستقبلية في تنمية الأسماك المحلية.