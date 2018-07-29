مواصفات جديدة لترخيص حافلات الركاب في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شرطة أبوظبي، عن إجراءات جديدة لترخيص حافلات نقل الركاب سعة 15 راكباً ــ حداً أقصى ــ والشحن الصغيرة، وذلك حسب مواصفات فنية واشتراطات للسلامة المرورية حددتها دائرة النقل تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 5 أغسطس المقبل.

وأضافت الشرطة، في بيان أمس، أن هذه الإجراءات الجديدة تهدف إلى تعزيز مستوى سلامة نقل الركاب بحافلات النقل العام، أو شركات النقل، وتوفير نقل آمن وتطوير مستوى الخدمات لهم، وذلك تماشياً مع قرارات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لعام 2016، وقرار مجلس الوزراء في 2011.

وقالت إنه تمت مراجعة أوضاع تلك الحافلات بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتطوير اشتراطات المواصفات الخليجية لضمان مطابقة الحافلات الجديدة من موديلات 2017 فما فوق، التي يجري إدخالها إلى الدولة مع المواصفات المطلوبة لضمان سلامة الركاب.

أما بخصوص الإجراءات المتعلقة بالحافلات القديمة فإنها تتطلب تعديل أوضاعها أو خروجها من الخدمة في حال عدم القدرة على تحسين مواصفات السلامة المرورية لها.

ووفقاً لآلية تسجيل هذه الحافلات سيتم منح الحافلة التي يزيد عمرها على تسع سنوات مهلة سنة واحدة، وبعد هذا يتم إيقاف تسجيلها. أما الحافلات موديل 2016 أو أقل يجب أن تكون مطابقة للمواصفات الخليجية، وتستخدم نظام الكبح المانع للقفل (إيه.بي.سي)، كما يجب أن تكون المسافة المخصصة لأقدام الركاب 300 مم، مع عدم تزويد الحافلة بمقاعد إضافية غير الأصلية، وعدم وجود مقاعد قابلة للطي في الممر، واستخدام أحزمة أمان ثلاثية التثبيت في المقاعد الأمامية والخلفية الطرفية، وأحزمة ثنائية أو ثلاثية التثبيت في المقاعد الأخرى.

كما يشترط توفير وسادة هوائية للسائق، ومن بجانبه من الركاب، وتكون جميع المقاعد مزودة بمساند للرأس قابلة للضبط أو يكون ظهر المقعد ممتداً إلى أعلى بديلاً للمساند، كما يتعين استخدام جهاز تحديد السرعة بمعدل 100 كيلومتر في الساعة ــ حداً أقصى.

وفي حال عدم استيفاء الشروط لموديلات 2013 إلى 2016 تمنح مهلة لمدة خمس سنوات من تاريخ أول تسجيل أو سنة أن تجاوزت تلك المدة، والتي أقل من 2013 تمنح مهلة سنة، ويمنع تسجيلها بعد مضي هذه الفترة.

أمّا بخصوص المركبات المرخصة في الإمارات الأخرى، فإنه ابتداء من 5 أغسطس المقبل يجب فحصها لدى مديرية ترخيص السائقين والآليات للتأكد من مطابقتها للشروط، وفي حال عدم مطابقتها تنطبق الشروط أعلاه للحصول على تصريح خاص.

يبدأ التطبيق اعتباراً من 5 أغسطس المقبل.