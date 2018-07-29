المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

ترجمة

لاحظ قارئ أن المنتجات المعروضة في محال «إيس» في فيستيفال سيتي، مكتوبة بحروف عربية منفصلة، مطالباً الجهات المعنية بالرقابة على المتاجر لكتابة اللغة العربية بشكل صحيح، وعدم السماح باستخدام تطبيقات الترجمة الفورية.

فواتير

دعا سكان في أبوظبي شركة أبوظبي للتوزيع إلى إصدار فواتير الاستهلاك الشهرية الخاصة بالمياه والكهرباء باللغة العربية، حتى يتمكنوا من فهم محتواها ومساعدتهم على ترشيد الاستهلاك.

إنترنت

اشترى قارئ منتجاً بقيمة 279 درهماً عبر الإنترنت، وحين وصله المنتج اكتشف أنه لا يعمل بالشكل السليم، فحاول إعادته، لكنه لم يتمكن من التواصل مع الشركة المعنية، إذ لا توجد وسيلة اتصال سوى الإيميل، ورغم إرساله 20 رسالة لم يتلقَّ أي رد.

بقالات

اشتكى قراء يسكنون في جزيرة الريم بأبوظبي من ارتفاع أسعار البقالات بطريقة لافتة، وتزيد على مثيلاتها في بقية المناطق بثمانية دراهم لبعض السلع.

إيجارات

دعا مستأجرون لشقق في أبراج تاورز، التابعة لمؤسسة «عقار» في عجمان، إلى خفض الإيجارات، أسوة بالكثير من المباني التي خفضت إيجاراتها، ولها المواصفات نفسها، مشيرين إلى أن التمسك بالقيم الحالية يجعلهم أمام خيار وحيد وهو الانتقال إلى مبانٍ أخرى.

عربات

أفاد قراء يسكنون قريباً من «الخالدية مول» في أبوظبي، بأن الزبائن يتركون العربات العائدة لمتجر «لولو هايبر ماركت» في مواقف السيارات، ما يتسبب في إحداث خدوش بمركباتهم، وطالبوا بإيجاد حل للمشكلة.

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نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com