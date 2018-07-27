(بالغرافيك).. خطوات للوقاية الصحية عند السفر

المصدر: إعداد: وجيه السباعي / غرافيك: ماهر الجوهري

شددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على ضرورة اتخاذ المسافرين لقضاء عطلاتهم الصيفية خارج الدولة، والراغبين في تنفيذ جولات سياحية في العديد من الدول؛ تدابير وقائية قبل وبعد وأثناء السفر، على رأسها مراجعة عيادات المسافرين الموجودة في مراكز الطب الوقائي بالمناطق الشمالية، لمعرفة الوضع الصحي للوجهات التي سيقصدونها، وكذلك التأكد من أخذ التطعيمات المطلوبة .



للإطلاع على الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.