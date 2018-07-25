5 نصائح يجب على الحجاج الإماراتيين إتباعها للوقاية من الأمراض

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أكدت هيئة الصحة بأبوظبي ضرورة قيام المواطنين الراغبين في آداء فريضة الحج ، التوجه مباشرة إلى مراكز الخدمات الصحية لأخذ التطعيمات الضرورية للحج، وذلك قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ السفر لأخذ مفعولها والاستفادة منها وحصول الجسم على أعلى مستويات المناعة ضد الأمراض، وحددت الدائرة نصائح 5 نصائح يجب على المواطنين المقبلين على السفر لأداء فريضة الحج، اتبعها لضمان الحفاظ على صحتهم.

وتفصيلاً، أوضحت دائرة الصحة أبوظبي، أنه نتيجه توجه الملايين من المسلمين في كل عام لزيارة المسجد الحرام لأداء فريضة الحج، من كل بقاع الأرض و بمختلف الأعمار و الأجناس، قد يؤدي إلى ظهور مشكلات صحية مختلفة لدى الحجاج، إذا لم يتخذوا السبل الوقائية و الإحترازية، مشيرة إلى أنها على إنشاء برنامج التحصين للحجاج لضمان سلامة الحجاج و وقايتهم من الأمراض المعدية المحتملة

واشارت الدائرة إلى أن قائمة التطعيمات الضرورية لهذا العام تشمل ثلاث لقاحات تتضن لقاح المكورات السحائية "الرباعي" وهو لقاح إلزامي بقرار من المملكة العربية السعودية، للوقاية من التهاب السحايا (الحمى الشوكية) حيث يتوجب تقديم شهادة تطعيم سارية المفعول للدخول إلى المملكة العربية السعودية، ولقاح الانفلونزا الموسمية الذي يُنصح به للوقاية من مرض الانفلونزا الموسمية، بالإضافة إلى لقاح المكورات الرئوية "النيموكوكال" حيث يُعطى هذا اللقاح للبالغين الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض ، وهم الذين يبلغون من العمر 65 عاماً فما فوق ، والبالغين المصابين بأمراض مزمنة مثل مرض السكري ، وأمراض القلب -باستثناء ضغط الدم المرتفع- ، وأمراض الرئة المزمنة بما في ذلك المصابين بالربو ، والذين يعانون من تلف في الطحال أو الذين استؤصل عنهم الطحال ، والمصابين بأمراض الكبد ، والمصابين بأمراض الكلية ، والذين يعانون من ضعف جهاز المناعة لديهم، للوقاية من الإصابة بالالتهاب الرئوي.

وحددت الدائرة نصائح 5 نصائح يجب على المقبلين على السفر لأداء فريضة الحج، اتبعها تضمنت أخذ اللقاحات اللازمة قبل أسبوعين على الأقل من السفر، وزيارة الطبيب قبل السفر بوقت كافٍ لأخذ المشورة و النصح، وأخذ بعض أدوات الإسعافات الأولية كالشاش، و لاصق الجروح، و مظهر الجروح، بالإضافة إلى غسل اليدين جيداً بالماء و الصابون أو معقم اليدين طوال فترة الحج، وشرب كمية وافرة من الماء و السوائل.