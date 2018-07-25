الطقس حار ومغبر وأجواء رطبة ليلاً

المصدر: أبوظبي ــ وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم حاراً، ومغبراً أحياناً نهاراً، بينما تظهر بعض السحب شرقاً ظهراً، وتكون الرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط نهاراً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق، خصوصاً الداخلية والمكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

وأفاد المركز في نشرته اليومية بأن حركة الرياح ستكون شمالية غربية - جنوبية غربية 16 - 30 كم/‏‏‏ساعة، تصل إلى 38 كم/‏‏‏ساعة أحياناً خلال النهار على بعض المناطق المكشوفة، وعلى البحر شمال الدولة.

وقال إن الخليج العربي سيكون متوسط الموج، يضطرب أحياناً شمال الدولة، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:01، والثاني عند الساعة 23:44، والجزر الأول عند الساعة 17:10، والجزر الثاني عند الساعة 7:03.

وأشار إلى أن بحر عمان سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 9:14، والثاني عند الساعة 19:54، والجزر الأول عند الساعة 14:56، والجزر الثاني عند الساعة 2:47.