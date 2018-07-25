«إمارات العطاء».. ترسّخ ثقافة العمل التطوعي

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أعلنت مبادرة زايد العطاء عن إشهار جمعية إمارات العطاء «عطاء» تزامناً مع مئوية زايد، وبقرار وزاري من وزارة تنمية المجتمع، كجمعية ذات نفع عام، مقرها في أبوظبي، ودائرة نشاطها دولة الإمارات، وتسعى إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني في مختلف فئات المجتمع، خصوصاً الشباب، وتبني مبادرات تطوعية مجتمعية وإنسانية من خلال استحداث الشراكات مع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة، إضافة إلى نشر التوعية وتعزيز مفاهيم العطاء، من خلال وسائل الإعلام المختلفة والمؤسسات التعليمية والاجتماعية، وتقديم الاستشارات والخدمات، وبناء القدرات في مجال العمل التطوعي والعطاء الإنساني، بالتنسيق والتعاون مع السلطات المعنية والمختصة ومقدمي الخدمات، والإسهام في توفير الدعم والتدريب والتأهيل للشباب، والإسهام في إعداد الدراسات والبحوث في مجال العمل التطوعي، بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية، وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل، والملتقيات والمؤتمرات في مجال العمل التطوعي والعطاء الإنساني.

وأكد المدير المؤسس للجمعية الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، الدكتور عادل الشامري، أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات غير الربحية في التنمية المجتمعية والاقتصادية المستدامة، مثمناً جهود وزارة تنمية المجتمع، ومشيداً بدعم ورعاية وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، لتمكين الشباب في العمل المجتمعي والتطوعي، من خلال مؤسسة الحراك التطوعي الشبابي، الذي يأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة بأن يكون عام 2018 عام زايد.

استكمال الإنجازات

أفاد المدير المؤسِّس للجمعية الرئيس التنفيذي لمبادرة «زايد العطاء»، الدكتور عادل الشامري، بأن إطلاق جمعية «إمارات العطاء» جاء استكمالاً للإنجازات التي حققتها مبادرة «زايد العطاء» منذ تدشينها عام 2000، حيث استطاعت أن تقدّم نموذجاً مبتكراً للعمل التطوعي والعطاء الإنساني يحتذى به من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة، من خلال تبنيها حزمة من المبادرات التي كانت لها بصمة واضحة وسباقة في الحراك التطوعي بالدولة.