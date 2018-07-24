«مرور أبوظبي» تشارك في ملتقى «زايد ملهم الأجيال»

المصدر: أبوظبي ـــ الإمارات اليوم

شاركت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، في الملتقى الصيفي التاسع «زايد ملهم الأجيال»، الذي نظمته مؤسسة التنمية الأسرية.

وركزت المشاركة على تعزيز الثقافة المرورية للطلاب المشاركين، ضمن محاضرة تثقيفية قدمت شرحاً موجزاً عن الحوادث المرورية.

وتلقى الطلاب والطالبات برامج نظرية حول كيفية عبور التقاطعات، التي تنظم من خلال الإشارات الضوئية، وشرح معاني الإشارات الخاصة بالمشاة، ومخاطر العبور في حال عدم تغير الإشارة الضوئية من اللون الأحمر، ووقوف المركبات تماماً، وأهمية استخدام الجسور والأنفاق، والعبور من الأماكن المخصصة، لتجنب حوادث الدهس ومخاطر العبور من غير الأماكن المخصصة.