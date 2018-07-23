"المري" يلبي أمنية أطفال بالإطلاع على إجراءات مأموري الجوازات

المصدر: وجيه السباعي - دبي

لبى مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اللواء محمد أحمد المري أمنية أطفال مسافرين بصحبة ذويهم عبر مطار دبي الدولي صباح اليوم، بأن يطلعوا على إجراءات عمل مأموري الجوازات بإنهاء إجراءات المسافرين،في لفتة إنسانية تحقق سعادة المتعاملين .

وقال اللواء المري في تصريح خاص لـ"لإمارات اليوم " سعدت اليوم بتلبية شغف أحد الأطفال المسافرين عبر مطار دبي الدولي للاطلاع على عمل مأموري الجوازات في إنهاء إجراءات المسافرين المغادرين والقادمين، وقد قمنا بتلبية شغف الأطفال الذين ينتظرون انهاء اجراءات المرور مع ذويهم بالدخول إلى كابينة مأمور الجوازات والاطلاع على الدور الذي يؤديه الموظف أكثر من مرة، ويسهم ذلك بالتأكيد في التعامل مع عنصر الخوف أو الرهبة من مأمور الجوازات والتي تمكن الأطفال خلالها من الاطلاع على عمله وسلاسة الإجراءات وبساطتها.

ويأتي ذلك في إطار تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في إسعاد الناس سواء مواطنين أو مقيمين أو زوار لدولة الإمارات العربية المتحدة ومنحهم تجربة سفر مميزة تبقى راسخة في أذهانهم كلما عبروا مطارات دبي.