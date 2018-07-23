ملتقى "الموارد البشرية الثالث" يبحث الارتقاء برأس المال البشري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ناقش ملتقى الموارد البشرية الثالث لعام 2018، الذي نظمته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، موضوعات تهدف للإرتقاء برأس المال البشري في الدوائر الحكومية في دبي، والانطلاق به إلى آفاق واسعة من الإبداع والإبتكار، مما يعزز من تطور دبي بشكل خاص، ودولة الإمارات بشكل عام.

وشارك في الملتقى مدير عام الدائرة عبد الله علي بن زايد الفلاسي، وعدد من المدراء التنفيذيين ومسؤولين من الموارد البشرية في الجهات الحكومية بدبي.

وأكد الفلاسي، في كلمة افتتح بها الملتقى أن القيادة تولي العنصر البشري أهمية كبيرة، وتحرص على تهيأة كل السبل للمورد البشري ليؤدي واجباته الوظيفة في أجواء من السعادة والراحة.

وقال إن حكومة دبي تحرص على تطوير أداء العمل الحكومي وتعزيز مكانة حكومة دبي كحكومة سباقة ورائدة، وتسخر كافة مواردها وإمكاناتها لتقديم الدعم المباشر للاستثمار في الإنسان وتأهيل قيادات متمكنة وواعية لمواكبة التحول المتسارع في طبيعة العمل الحكومي، وتنمية كفاءات وقدرات الجهاز الحكومي لبناء القيادات القادرة على مواصلة مسيرة الريادة وابتكار الحلول لخلق مستقبل مشرق.

وأضاف أن الدائرة قامت بتحديث قانون الموارد البشرية لحكومة دبي، بحيث يضاهي أفضل النظم العالمية في استقطاب وإدارة الكفاءات والقدرات، ووضع الأطر التي تضمن الارتقاء بالموارد البشرية الحكومية، ويواكب التوجهات الحكومية المستقبلية الداعمة للثورة الصناعية الرابعة ومواكبة التطور الحاصل في إمارة دبي.

وتم خلال الملتقى استعراض أهم مميزات قانون الموارد البشرية رقم (8) لعام 2018 الذي يمتاز بالمرونة من حيث التطبيق من قبل الجهات الحكومية، إذ يمنحها الصلاحيات لإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة بطبيعة عملها، ويعالج القانون بعض المواضيع دون التعمق في التفصيلات، كما يمتاز القانون الجديد بالشمولية إذ يعد بمثابة الشريعة العامة في مجال الموارد البشرية على مستوى حكومة دبي، بحيث تطال أحكامه مختلف الجهات الحكومية، هذا إلى جانب الثبات والاستقرار، فالقانون الجديد جاء بمعالجة عامة لكثير من موضوعاته دون الدخول في التفاصيل، وتمت الإحالة في التفاصيل إلى قرارات مستقلة تصدر عن سمو رئيس المجلس التنفيذي.

كما تم خلال الملتقى تسليط الضوء على إدارة المواهب، في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والاستراتيجية الشاملة للتوظيف والتدريب التي تتبعها الإدارة، وطرق الاحتفاظ بالموهبين لدى المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة من أجل التطوير والإبداع.

كما تم تسليط الضوء على بطاقة «اسعاد» التي تقدمها القيادة العامة لشرطة دبي، ووقعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي حولها، يتم بموجبها منح 75 ألف موظف في 41 مؤسسة ودائرة حكومية بدبي بطاقة «إسعاد» التي تحقق السعادة لهم عبر مزايا وخصومات وعروض متنوعة في القطاعين العام والخاص.

