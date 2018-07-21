توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الإمارات والصين

المصدر: أبوظبي ـــ وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وشي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، مراسم تبادل 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين، تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.

مذكرات تفاهم: بناء مباني السفارات. إقامة مراكز ثقافية. التعاون في مجال الطاقة. التعاون في مجال التجارة الإلكترونية. تعزيز التعاون في معرض الصين الدولي للواردات. التعاون في مجال الزراعة. التعاون في بناء سوق الجملة للمنتجات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية. التعاون في إطار الحزام الاقتصادي لطريق الحرير. مبادرة طريق الحرير البحري للقرن الواحد والعشرين. اتفاقات: تعاون استراتيجي بين شركتي أبوظبي الوطنية للنفط والصين الوطنية للبترول. التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية. اتفاق إطاري للتعاون بين سوق أبوظبي العالمي والمنطقة التجريبية الصينية - الإماراتية لإنشاء منصة الخدمات المالية والابتكار بشأن التعاون في القدرات الصناعية في إطار مبادرات الحزام والطريق. اتفاقية شراكة واستثمار في أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة في العالم.

وشملت الاتفاقيات والمذكرات، مذكرتي تفاهم بين حكومة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية بشأن بناء مباني السفارات، والأخرى بشأن إقامة مراكز ثقافية، وقّعها من جانب الإمارات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومن الجانب الصيني مستشار الدولة ووزير الخارجية، وانغ بي.

وتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة والصناعة، واللجنة الوطنية للطاقة بالصين، وقّعها من جانب الإمارات وزير الطاقة والصناعة، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ومن الجانب الصيني، نائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، خه ليفنغ.

وجرى توقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة الاقتصاد، ووزارة التجارة الصينية حول التعاون في مجال التجارة الإلكترونية، والأخرى حول تعزيز التعاون في معرض الصين الدولي للواردات، وقعها من جانب الإمارات وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، ومن الجانب الصيني، وزير التجارة، تشونغ شان.

كما تم توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، الأولى في مجال الزراعة، والأخرى للتعاون في بناء سوق الجملة للمنتجات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية، وقعها من جانب الإمارات وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ومن الجانب الصيني سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، ني جيان.

إضافة إلى مذكرتي تفاهم بين حكومة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، الأولى للتعاون في إطار الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحري للقرن الـ21.

وتم توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين شركتي أبوظبي الوطنية للنفط، والصين الوطنية للبترول، وقعها من جانب الإمارات وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ومن الجانب الصيني رئيس شركة الصين الوطنية للبترول، وانغ يلين.

كما وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين اتفاقية بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية، وقعها من جانب الإمارات رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك المفوض، علي بن صبيح الكعبي، ومن الجانب الصيني مستشار الدولة ووزير الخارجية، وانغ يي.

وتم توقيع اتفاق إطاري للتعاون بين سوق أبوظبي العالمي والمنطقة التجريبية الصينية - الإماراتية لإنشاء منصة الخدمات المالية والابتكار بشأن التعاون في القدرات الصناعية في إطار مبادرات الحزام والطريق، وقعها من جانب الإمارات رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، أحمد علي الصايغ، ومن الجانب الصيني الرئيس التنفيذي لشركة جيانغسو المحدودة للتعاون والاستثمار فيما وراء البحار، بن وانغ.

وجرى توقيع اتفاقية شراكة واستثمار في أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة في العالم، وقعها من جانب الإمارات العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، ومن الجانب الصيني رئيس صندوق طريق الحرير، وانغ يانق جو.