«الاتحاد للطيران» تؤسس لشراكة استراتيجية مع «وراء البحار»

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة الاتحاد للطيران عن تأسيس شراكة استراتيجية وآلية للترويج المشترك مع شركة التعاون والاستثمار وراء البحار لمقاطعة جيانغسو المحدودة (جوسيك)، حيث وقّع الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، توني دوغلاس، ورئيس مجلس إدارة «جوسيك»، لوو هوا، مذكرة تفاهم بين الجهتين، خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لدولة الإمارات.

وفي إطار الاتفاق، تعتزم الجهتان التعاون في طائفة واسعة من المجالات، بهدف الإسهام في تطوير المجمع النموذجي الصيني الإماراتي للتعاون الصناعي الإنتاجي (المجمع الصناعي الصيني الإماراتي) في ميناء خليفة في أبوظبي، بما في ذلك التعاون في الخدمات اللوجستية الجوية، والمشتريات، والترويج المشترك في المرافق التابعة لكل جهة من الجهتين والقنوات الرقمية.

وتشير مذكرة التفاهم إلى أن مجموعة الاتحاد للطيران ستوفر للشركات التي تستثمر في المجمع الصناعي الصيني الإماراتي أسعاراً تفضيلية للنقل الجوي والشحن على الرحلات والخدمات بين الصين والوجهات الأخرى على امتداد شبكة الاتحاد للطيران، وتصبح الاتحاد للطيران هي شركة الطيران المفضلة لدى «جوسيك» والشركات العاملة في المجمع الصناعي الصيني الإماراتي.

وبموجب الاتفاق، ستعمل مجموعة الاتحاد للطيران و«جوسيك»، وهي الشركة المسؤولة عن إدارة المجمع الصناعي الصيني الإماراتي معاً على استكشاف فرص التسويق عبر القنوات الترويجية المناسبة في الصين ودولة الإمارات للترويج للتسويق للمجمع الصناعي الصيني الإماراتي، والبيئة الاقتصادية الصديقة للاستثمار في أبوظبي للشركات الصينية، إضافة إلى تعزيز الوعي بالمزايا المتحققة من الموقع الجغرافي الفريد لإمارة أبوظبي وشبكة وجهات الاتحاد للطيران الملائمة، التي تدعم مبادرة الحزام والطريق الصينية.

وستحصل مجموعة الاتحاد للطيران على أسعار خاصة للمنتجات التي تصنعها وتنتجها الشركات الصينية العاملة في المجمع الصناعي الصيني الإماراتي.

وقال دوغلاس إن الصين تعد واحدةً من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية لمجموعة الاتحاد للطيران، لافتاً إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع «جوسيك» تسهم في تطوير المجمع النموذجي الصيني الإماراتي للتعاون الصناعي الإنتاجي، وتوفير المزيد من الدعم للشركات الصينية العاملة في المجمع الصناعي.