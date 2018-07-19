فحص 80 ألف عينة من مواد البناء في دبي خلال 6 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قام مختبر دبي المركزي في بلدية دبي، باستحداث العديد من خدمات الفحص لمختلف مواد البناء، وذلك باستخدام أدق الطرق التحليلية والتقنيات الحديثة، إذ قام المختبر بإجراء الاختبارات والتحاليل والدراسات الميدانية على مواد البناء والتشييد في الإمارة، إذ بلغ عدد عينات مواد البناء - التي تم فحصها حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري - ما يقارب 80 ألفاً و308 عينات.

وقال رئيس قسم مختبرات مواد البناء، عدنان المرزوقي، إن «العينات شملت مختلف مواد البناء المستخدمة في البنية التحتية لطبقات الرصف، والمنتجات الإنشائية كالخرسانة الجاهزة وحديد التسليح، إضافة إلى منتجات المباني الخضراء من مواد العزل الحراري والأصباغ وفحوص التحليل الكيميائي لهذه المواد»، مؤكداً أن المختبر اتخذ كل الاستعدادات اللازمة لتقديم خدمات الفحص للمتعاملين على مدار 24 ساعة، لضمان إنجازها في الوقت المحدد، سعياً منه إلى زيادة رضا وسعادة المتعاملين.

وأشار إلى جهود المختبر في تأهيل الكوادر الفنية، وتوفير كل التقنيات التحليلية الحديثة لإجراء هذه الاختبارات.