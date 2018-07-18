5741 عرضاً وعقد عمل للمواطنين خلال 100 يوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين حفلاً، لتكريم شركاء الوزارة في تحقيق مستهدفات تحدي تسريع التوطين النوعي في قطاعات اقتصادية مستهدفة، حيث تم توفير 5741 عرضاً وعقد عمل للمواطنين في هذه القطاعات خلال 100 يوم.

حضر الحفل وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، سلطان بن سعيد المنصوري، ووزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي.

كما حضر الحفل الذي نظم في دبي أمس، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، سيف أحمد السويدي، والرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد الزعابي، والرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، مالك آل مالك، وعدد من المسؤولين في وزارة الموارد البشرية والتوطين، إضافة إلى ممثلي الشركات العاملة في القطاعات الاقتصادية الأربعة المستهدفة.

وأكد المنصوري العمل المشترك في مبادرة مسرعات التوطين النوعي سيراً على خطى القادة لتوفير جميع مقومات التفوق والإبداع لشباب هذا الوطن، وإيماناً بأهمية عمل الرجل والمرأة على حد سواء كونهما الثروة الحقيقية للوطن.

وأوضح أنه تشكلت لجنة التوطين في قطاع الطيران المدني بناء على الدراسة التي قامت بها الهيئة في عام 2011، لتكون معنية بصياغة رؤية واستراتيجية وطنية واضحة تكون بمثابة خريطة طريق نحو توطين قطاع الطيران المدني، حيث أسهمت وزارة الموارد البشرية والتوطين في وضع خطة التوطين الأنسب لأحد أهم القطاعات في الدولة وأسرعها نمواً على الإطلاق.

وقال نتطلع قدماً لتنفيذ المراحل المقبلة، خصوصاً تمكين الطاقات الوطنية في قطاع الطيران لتشكيل كادر منتج مبدع ومبتكر قادر على مواكبة التطورات والتحديات المستقبلية.

من جهته، قال الهاملي إن دعم فريق المسرعات الحكومية أثمر تجاوز مستهدفات تسريع التوطين النوعي في القطاعات المستهدفة بنحو 47%، حيث كان المستهدف توظيف 4000 مواطن غير أنه تم توفير 5741 عرضاً وعقد عمل للمواطنين والمواطنات في هذه القطاعات.

وأضاف: «لم نكن لنحقق هذا النجاح لولا حرصنا جميعاً على تحمل مسؤولياتنا الوطنية وتضافر جهودنا، والتزامنا بتلبية توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها تجاه ملف التوطين، والتي انعكست في رؤية 2021».