«الداخلية» تطلق إصداراً جديداً لتطبيقها للحصول على خدماتها

المصدر: أبوظبي ـــ الإمارات اليوم

أطلقت وزارة الداخلية الإصدار الجديد لتطبيق الوزارة MOI UAE، في متجر «أبل ستور» للهواتف العاملة بنظام «iOS»، وهو عبارة عن منصّة متكاملة، تمكّن جميع فئات مستخدميه من الحصول على العديد من الخدمات الضرورية في حياتهم اليومية، وتسيير أعمال مؤسساتهم بكل سهولة ويسر وتكامل، تطبيقاً لشعار التطبيق «خدماتنا بين يديك»، إسهاماً ‏من الوزارة في أن تكون دولة الإمارات من أﻓﻀل دول العالم.

وقال مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات رئيس مجلس الخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي، العميد حسين أحمد الحارثي، إنه تم العمل على تحسين وتطوير الخدمات القائمة في جميع القطاعات التابعة للوزارة، عبر توفير إمكانات متطورة وذكية تدعم منظومة عمل الوزارة التي تأخذ على عاتقها توفير السلامة للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة، بما يضمن لهم ممارسة حياتهم بسهولة ويُسر من خلال الخدمات التي تقدمها الوزارة.

وأوضح أن «عدد المستخدمين للخدمات الإلكترونية والذكية للوزارة على مختلف قنواتها بلغ نحو 873 ألفاً و396 مستخدماً مسجّلاً، في حين بلغ عدد الخدمات المقدمة في عام 2017 نحو 702 ألف خدمة، بينما بلغ حتى منتصف 2018 ما يقارب الـ776 ألفاً و210 خدمات.