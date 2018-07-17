شركات صينية في الإمارات

أفاد رئيس مجلس الأعمال الصيني في الإمارات، هوانغ يانغ زانغ، بأن من أكبر الشركات الصينية العاملة في الإمارات شركة البترول الوطنية الصينية (CNPC) وشركة (China State Construction) وشركة (COSCO) للشحن و(Huawei) و(JOCIC) وغيرها، مضيفاً أن هذه الشركات تستثمر مليارات الدولارات في الإمارات، تشمل القطاعات التشغيلية العاملة فيها النفط والغاز والبناء والموانئ والتكنولوجيا والمنطقة الصناعية.

وعن حجم التجارة الثنائية بين البلدين، أوضح أن التجارة بين الصين والإمارات بلغت قيمتها 53.3 مليار دولار خلال عام 2017، وأن الإمارات هي ثاني أكبر شريك تجاري للصين، وأكبر سوق تصدير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.