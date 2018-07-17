ورشة عمل لقياس أداء القطاع الصحي في دبي

المصدر: دبي ـــ الإمارات اليوم

نظمت هيئة الصحة في دبي، أمس، ورشة عمل لقياس مؤشرات الأداء في القطاع الصحي بالإمارة، بحضور أكثر من 100 مشارك، يمثلون مختلف المنشآت الصحية في القطاعين العام والخاص بدبي.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة، الدكتور مروان الملا، أهمية الورشة التي تأتي ضمن مبادرة «قياس»، الهادفة إلى تحفيز المنشآت الصحية في الإمارة لتقديم أعلى مستويات العناية للمرضى، وتعزيز تجربة المريض من خلال تطوير نظام شامل لجمع وتحليل ومراقبة مؤشرات الأداء الخاصة بالمنشآت الصحية لضمان ممارساتها الصحيحة، وتحفيزها لتطوير أدائها، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وأشار إلى الاهتمام الذي توليه الهيئة لتوفير نظام لقياس مؤشرات أداء القطاع الصحي على مستوى الإمارة، يتم الاستناد إلى مخرجاته ونتائجه لتصنيف المنشآت الصحية في دبي.

من جانبه، أوضح مدير مكتب إدارة المشاريع وإدارة المعلوماتية والصحة الذكية في الهيئة، الدكتور محمد عبدالقادر الرضا، المحاور والمؤشرات الأساسية التي تركز عليها مبادرة «قياس»، المتعلقة بمؤشرات سلامة المرضى، ومؤشرات الجودة السريرية، ومؤشرات سعادة المريض، وكفاءة وجودة الأداء والمؤشرات التشغيلية.