" تآلف" .. تعود بأسرتين عن الطلاق وتنقذهم من التفكك

المصدر: هنادي ابو نعمة - دبي

تمكنت خدمة الاستشارات الاسرية " تآلف" التي اطلقتها وزارة تنمية المجتمع رسميا امس من مساعدة حوالي 70% من الاسر التي تقدمت للحصول على الخدمة في حل مشكلاتهم ، كما نجحت في منع حالتين من الطلاق وردهم عن اللجوء الى المحكمة بعد ان ساعدتهم على ازالة نقاط الخلاف بين الازواج، وذلك خلال الفترة التجريبية التي نفذتها الوزارة لاختبار مدى اقبال افراد المجتمع على الخدمة.

وقالت مديرة إدارة التنمية الأسرية وحيدة خليل درويش أن اطلاق المبادرة سبقه فترة تجريبية لمدة شهرين نفذت في نهاية العام الماضي ، وان التجربة اظهرت نتائج ايجابية ملموسة حيث تمكنت جلسات الارشاد الاسري من حل مشكلتين واثنائهم عن اللجوء الى المحكمة، فيما تمكن فريق الارشاد من مساعدة حوالي 70% من الاسر التي تقدمت للحصول على الخدمة في وضع خطه لحل مشكلاتهم والعمل على تنفيذها.

وتوفر وزارة تنمية المجتمع خدمة الإرشاد والاستشارات الأسرية عبر عدة قنوات ووسائل ما يفتح المجال أمام تقديم طلب الاستشارات للاستفادة من كيفية التغلب على الخلافات الأسرية والاستفسارات حول الحياة الزوجية والأسرية والاجتماعية عبر قنوات مختلفة، وتتميز خدمة الاستشارات الأسرية "تآلف"، بالخصوصية والتعامل بسرية للأفراد الراغبين في الاستفادة من خدمة الإرشاد الأسري.

واستحدثت وزارة تنمية المجتمع وسيلة اللقاء بالمرشد الأسري، كوسيلة جديدة في تقديم خدمة الإرشاد الأسري ، حيث هيأت مكان وغرفة خاصة مناسبة في مراكز التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة على مستوى الدولة، وبدأت الخدمة فعلياً في أيام محددة من الأسبوع في 7 مراكز هي مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة جميرا في دبي، ومركز التنمية الاجتماعية بمنطقة جلفار في رأس الخيمة، ومركز التنمية الاجتماعية في عجمان، ومركز التنمية الاجتماعية في أم القيوين ومركز التنمية الاجتماعية في الفجيرة، ومركز التنمية الاجتماعية في خورفكان، ومركز التنمية الاجتماعية في كلباء.

وتتضمن قنوات الاستشارات الأسرية خدمة الخط المجاني 800623 ، والتي تستقبل كافة الاستفسارات والملاحظات، خلال أيام العمل من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية والنصف ظهراً، حيث تلبي هذه الخدمة احتياجات المتعاملين وتوقعات أفراد المجتمع من خلال المساعدة في التغلب على المشكلات الأسرية والرد على الاستفسارات التي قد تطرأ داخل محيط الأسرة عن طريق استشاريين متخصصين في مجال الاستشارات الأسرية، كما يتم اقتراح الحلول لتجاوز تلك المشكلات.