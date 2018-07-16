ندوة حول آفاق العلاقات الإماراتية - الصينية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ينظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ندوة بعنوان «آفاق العلاقات الإماراتية - الصينية»، غداً، في «قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان» بمقر المركز في أبوظبي.

ويأتي تنظيم الندوة من منطلق حرص المركز على متابعة مختلف القضايا التي تهم دولة الإمارات، وتحظى باهتمام واضح على الصعيدين الإقليمي والدولي، فيما تستمد أهميتها من واقع العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، التي تشهد تطوراً كبيراً ونمواً على مختلف المستويات.

وتتناول الندوة العلاقات بين البلدين، وفرص التعاون المستقبلية في ضوء الإمكانات الاقتصادية والتنموية الكبيرة التي يمتلكانها، والتي تجعل منهما شريكين فاعلين في بناء أطر جديدة للتعاون الثنائي، فيما تركز على محورين رئيسين يتناول الأول العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين، بينما يناقش الثاني الأبعاد الاستراتيجية للعلاقات الإماراتية - الصينية.

كما تناقش الندوة الدور الذي يلعبه البلدان في تحفيز التجارة الدولية وحركة السياحة ورؤوس الأموال عبر الحدود، التي هي أدوات محفزة للنمو والازدهار العالمي، إضافة إلى أنه سيتم بحث آفاق التعاون في ظل مبادرة «طريق الحرير الجديد»، التي أعلنت عنها الصين عام 2013، والتي تعد من أهم المشروعات الكبرى التي يمكن أن تشكل إضافة نوعية للعلاقات الثنائية بين الدولتين خلال السنوات المقبلة، خصوصاً في المجالات التجارية والاستثمارية، حيث يتيح المشروع فرصاً متنوعة في الاستثمار المشترك، في مجالات البنية التحتية والكهرباء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعة، كما يعزز من مكانة الإمارات بصفتها مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً.