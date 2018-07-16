تمديد ساعات العمل لاختبارات فحص السائقين بالشارقة

المصدر: الشارقة ـــ الإمارات اليوم

أعلن مركز خدمات المرور والترخيص في شرطة الشارقة، تمديد العمل في مركز فحص السائقين للمركبات، وذلك انطلاقاً من مبدأ الارتقاء بخدمة المتعاملين وإسعادهم، عن طريق تقديم كل التسهيلات للمتعاملين والمراجعين، لتلقي الخدمة في ظروف مريحة توفر الوقت والجهد.

وحسب التعديل الجديد، فإن ساعات العمل تبدأ من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى السابعة مساءً، من أجل التسهيل على المتقدمين لإجراء اختبارات الفحص الخاصة برخصة السياقة.

وأكد رئيس قسم ترخيص السائقين، المقدم ماجد النعيمي، أن هذا التمديد يأتي ضمن جهود شرطة الشارقة، الرامية إلى توفير أفضل الخدمات لأفراد المجتمع والمتعاملين، وذلك حرصاً منها على تحسين عملياتها وخدماتها المقدمة.