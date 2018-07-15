"التحالف العربي" ينفذ عبر تقنية "تحديد المواقع" عملية إسقاط جوي لمساعدات إنسانية على أهالي شمال التحيتا

المصدر: الحديدة - وام

نفذت " قوات التحالف العربي " بقيادة المملكة العربية السعودية عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية و الإغاثية على أهالي شمال مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة وذلك للتخفيف من وطأة معاناة الأشقاء اليمنيين ومساعدتهم على تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي يمرون بها وذلك عبر استخدام المظلات والتي تستخدم تقنية " جهاز تحديد المواقع لإسقاط المساعدات ".

تضمنت المساعدات المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 13 طنا من المواد الغذائية و المياه المعدنية و التي تم إسقاطها و استفاد منها اكثر من 1700 يمني وشملت 243 سلة غذائية إضافة إلى المياه المعدنية بهدف الحفاظ على الصحة العامة و منع أية أمراض قد تسببها المياه غير الصالحة للشرب في ظل الظرف المعيشي الذي يعيشه السكان شمال التحتيا.

ويتميز " جهاز تحديد المواقع لإسقاط المساعدات" بأنه تقنية حديثة تستخدم في مجال إسقاط المساعدات عبر تحديد دقيق و سهل للمواقع المستهدفة بالمساعدات الإغاثية ومن ثم إسقاطها لتصل إلى المستهدفين .. و يعتبر من أحدث الوسائل المستخدمة حاليا في مجال العمل الإنساني والإغاثي أثناء الحالات الطارئة .

وجاءت عملية إسقاط المساعدات الإغاثية على الأشقاء في محافظة الحديدة ضمن حملة المساعدات الإماراتية العاجلة على أهالي المناطق المحررة و في إطار الخطة الشاملة للتحالف العربي لإغاثة الحديدة و المناطق المحيطة بها بما يسهم في استقرار الوضع الإنساني الراهن.

ويأتي إسقاط السلال الغذائية كمرحلة أولى من المساعدات التي تتضمن المواد الأساسية و الطحين و حليب الأطفال والمياه المعدنية بطريقة آمنة ودقيقة في المناطق التي يعيش سكانها أوضاعا إنسانية صعبة.

وتواصل " هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" جهودها الدؤوبة لتقديم العون و المساعدة للأشقاء في اليمن وذلك من خلال تنفيذ عمليات إسقاط جوي بالتنسيق مع قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لتأمين وصول المساعدات بشكل دقيق إلى المناطق المستهدفة و الأشد احتياجا.

وقد بدأت فرق الهلال الأحمر الإماراتي توزيع السلال الغذائية و السلع الأساسية على أهالي شمال مديرية التحيتا المحررة بعد عملية إسقاطها جوا ليؤكد ذلك التزام الإمارات الإنساني تجاه الشعب اليمني و حرصها الشديد على تخفيف معاناته في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

وقال مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن سعيد الكعبي إن توزيع المساعدات الإغاثية و الغذائية على أهالي المناطق المحررة بمحافظة الحديدة عبر عمليات الإسقاط الجوي يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة و الحرص المستمر على تلبية الاحتياجات الفورية للشعب اليمني و تحسين الحياة المعيشية للأشقاء في المناطق المحررة وذلك ضمن جسر إغاثي بري و بحري و جوي موجه من الإمارات إلى سكان الحديدة و المناطق الحيطة بها.

وأضاف الكعبي أن المساعدات الإنسانية تتضمن المواد الغذائية لمساعدة أهالي مديرية التحيتا على تجاوز الظروف المعيشية الصعبة بعد سنوات من التجويع و الحصار الحوثي لهم .. مشيرا إلى استمرار عملية إسقاط المساعدات الإغاثية جوا على سكان المناطق في الحديدة لمساعدتهم على تخطي الظروف الصعبة و التخفيف من معاناتهم.

وعبر أهالي مديرية التحيتا و المناطق المحيطة بها عن شكرهم و تقديرهم لدولة الإمارات و قيادتها الرشيدة على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة و تحديها للصعاب إضافة إلى دعمها غير المحدود للأسر اليمنية في محافظة الحديدة والحرص المستمر على رفع المعاناة عنها .. مؤكدين أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية يسهم بشكل كبير في عودة الحياة الطبيعية وتحسين المستوى المعيشي بالمدن اليمنية فور تحريرها من ميلشيات الحوثي.