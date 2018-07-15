«أقدر العالمية» تسلط الضوء على استراتيجيات زايد في تمكين الإنسان

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ناقش رؤساء لجان قمة أقدر العالمية، التي تقام برعاية الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تحت عنوان: «دور تمكين الإنسان في استقرار المجتمعات: التنمية المستدامة»، التحضيرات والاستعدادات الجارية والتجهيزات القائمة لاستضافة القمة، خلال الفترة بين 26 و28 نوفمبر المقبل، في مركز أبوظبي للمعارض بأبوظبي، حيث تناقش جلسات اليوم الأول للقمة موضوع استراتيجيات الشيخ زايد في تمكين الإنسان.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة مدير عام الأرشيف الوطني نائب رئيس اللجنة العليا لقمة «أقدر» العالمية رئيس اللجنة العلمية، الدكتور عبدالله محمد الريسي، بحضور المنسق العام للقمة، الدكتور الخبير إبراهيم الدبل، وممثلين عن الجهات والهيئات الحكومية المشاركة، وذلك في مقر الأرشيف الوطني بأبوظبي.

وتم في الاجتماع استعراض محاور الجلسات الرئيسة للقمة، التي يشارك فيها عدد من كبار الشخصيات والمتحدثين من المنطقة والعالم، وتشمل عناوين جلسات اليوم الأول موضوع استراتيجيات الشيخ زايد في تمكين الإنسان، وأسس التعليم المستدام وأساسيات التطبيق والمؤسسات القوية بين السلام والعدل.