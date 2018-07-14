شرطة دبي تنظم دورة حول «أساليب التحقيق مع الأطفال»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

دشّن مدير إدارة الشؤون الإدارية في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، العقيد عارف أهلي، دورة تدريبية بعنوان «أساليب التحقيق مع الأطفال»، بحضور مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، المقدم سعيد الهلي، والمحامي حميد بن درويش، من مكتب درويش للمحاماة والاستشارات القانونية، ووكيل النيابة أول بشاير عيسى الحمادي، من نيابة الأسرة والأحداث في النيابة العامة في دبي، وعدد من الموظفين.

وأكد أهلي أن الدورة التي تستمر لمدة يومين، ترجمة لتوجيهات القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، في تطبيق أفضل الوسائل بالتعامل مع القضايا التي يكون أحد أطرافها طفلاً، لما لهذه الفئة من خصوصية بالغة تحتاج إلى عناية خاصة وحرفية في التعامل مع قضاياها.

وأشار إلى أن الدورة تسهم في رفع مستوى الكفاءات في العمل الميداني للضباط المناوبين ومساعديهم والمحققين والمحققات في مراكز الشرطة، خصوصاً أن المشاركين فيها ممّن يتعاملون بشكل يومي مع البلاغات والجرائم، وهو ما يتطلب الحرفية في العمل والتعامل مع قضايا الأطفال بخصوصية تراعي الاشتراطات التي يتضمنها قانون الطفل (وديمة)، لأن هذه الفئة بحاجة إلى اهتمام خاص واتباع وسائل تراعي خصوصيتهم عند التعامل معهم كمجني عليهم أو جانحين من حيث طبيعة الإجراءات المتخذة، بدءاً من وقت البلاغ ومروراً بجمع الاستدلالات والتحقيق، وطبيعة الأسئلة التي تتوافق مع حالة الطفل النفسية، وانتهاء بخلق جو آمن له، وزرع الثقة والطمأنينة لديه.

وقال «ندرك ما تمثله احتياجات فئة الأطفال من تحد، كونها فئات مستضعفة، وتحتاج إلى الوقوف بجانبها، وذلك لسهولة تعرضها للإساءة والاستغلال، وهنا تظهر الحاجة الدائمة إلى تعزيز قدرات العاملين في المجال الشرطي».